 قصف روسي لبرج التليفزيون في كييف.. ووقف بث بعض القنوات - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 مارس 2022 6:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟
النتـائـج تصويت

قصف روسي لبرج التليفزيون في كييف.. ووقف بث بعض القنوات


نشر في: الثلاثاء 1 مارس 2022 - 6:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 مارس 2022 - 6:04 م

تعرض برج التليفزيون المركزي في العاصمة الأوكرانية كييف للقصف من قبل القوات الروسية.

وتواترت أنباء عن انقطاع بث بعض القنوات التليفزيونية والإذاعية في كييف.

ولم يتم التأكد حتى الآن من الموقف بواسطة حساب أوكراني رسمي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك