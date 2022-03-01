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تعرض برج التليفزيون المركزي في العاصمة الأوكرانية كييف للقصف من قبل القوات الروسية.

وتواترت أنباء عن انقطاع بث بعض القنوات التليفزيونية والإذاعية في كييف.

ولم يتم التأكد حتى الآن من الموقف بواسطة حساب أوكراني رسمي.