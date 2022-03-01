انسحاب فريق تشانغتشون ياتاي الصيني من دوري أبطال أسيا

أكد الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، أنه تلقى تأكيدا من الاتحاد الصيني للعبة يتضمن انسحاب نادي تشانغتشون ياتاي من المشاركة في نسخة هذا العام من دوري أبطال أسيا.

واوضح الاسيوي في بيان نشره على موقعه الالكتروني: " بناء على ذلك، وبحسب تعليمات دوري أبطال أسيا 2022، فإن مباراة الدور التمهيدي الثاني بين تشانغتشون ياتاي والفائز من مباراة الدور التمهيدي الأول بين سيدني الأسترالي وكايا ايلويلو الفلبيني، والتي كانت مقررة يوم 15 مارس 2022، قد تم إلغاءها".

واضاف " وبالتالي فإن الفائز من مباراة سيدني وكايا ايلويلو يوم الثامن من مارس 2022، سيحصل على بطاقة التأهل إلى المجموعة الثامنة، حيث يلعب إلى جانب جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي ويوكوهاما مارينوس الياباني وهوانغ انه غيا لاي الفيتنامي."

وتقام مباريات المجموعة الثامنة على نظام التجمع في مدينة هوتشي منه في فيتنام، وذلك خلال الفترة من 15 أبريل إلى 1 مايو.