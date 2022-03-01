الاستوديوهات الأمريكية الكبرى توقف طرح الأفلام في روسيا

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أعلن العديد من الاستوديوهات الأمريكية أنها ستوقف طرح أفلامها في دور السينما الروسية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال متحدث باسم شركة "بارامونت بيكتشرز" في بيان لمجلة فاريتي: "ونحن نشاهد المأساة الحالية في أوكرانيا، قررنا وقف طرح الأفلام السينمائية القادمة في روسيا".

وقالت بارامونت "ندعم كل الأشخاص الذين تضرروا من الأزمة الإنسانية في أوكرانيا وروسيا وأسواقنا الدولية وسنواصل مراقبة الوضع وهو يتكشف".

وكانت شركات سوني وورنر برازرز ووالت ديزني قد أعلنت بالفعل عن إجراءات مماثلة.

وفي فرنسا، أعلن مهرجان كان السينمائي الدولي إنه لن يرحب بالوفود الرسمية الروسية في المسابقة التي تستمر من 17 وحتى 28 مايو، ما لم يتغير مسار الأزمة.