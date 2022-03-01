تايوان تنضم إلى إجراءات فصل البنوك الروسية عن نظام سويفت

أعلن رئيس الوزراء التايواني، سو تسينج تشانج، اليوم الثلاثاء، أن بلاده قررت الانضمام إلى عملية فصل المصارف الروسية عن نظام الدفع الدولي الرئيسي "سويفت".

وقال سو، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن "تايوان أدانت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وسنتعاون مع الشركاء الدوليين بشأن القرارات المتخذة ضد البنوك الروسية".

من جانبها، قالت وزيرة الشئون الاقتصادية، وانج مي-هوا، إن تايوان "ستدقق" في المنتجات المصدرة إلى روسيا وفقا لاتفاق "واسينار" الذي ينظم ضوابط تصدير الأسلحة والسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، مشيرة إلى أن مثل هذه الصادرات لن يسمح بها "ما لم تكن هناك أسباب مشروعة".

وأقرت وانج بأن حجم تجارة تايوان مع روسيا ضئيلة، لكنها أكدت إن كبار مصنعي الرقائق التايوانيين تعهدوا جميعا بالامتثال لسياسات الحكومة واللوائح ذات الصلة.