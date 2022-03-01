وزير الخارجية الأمريكي: إدانة انتهاكات حقوق الإنسان ليس تسييسا للوضع

أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بشدة محاولات روسيا إسقاط حكومة أوكرانيا الديمقراطية، والانتهاكات الكبرى لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مشددًا على أهمية توثيق تلك الانتهاكات وتعزيز المساءلة بشأنها.

وشدد بلينكن، في كلمة له، مساء الثلاثاء، على أهمية احترام القانون الإنساني الدولي، الذي يرتبط بحماية المدنيين في أي نزاع، قائلًا إن «استخدام اللغة التي تفيد بأن الجانبين مسؤولان عن الحرب الدائرة حاليًا غير عادل وخاطئ».

وأشار إلى «اعتراض بلاده على اعتبار إدانة انتهاكات حقوق الإنسان بأنه تسييس للوضع»، قائلًا إن الولايات المتحدة ترفض الادعاءات الروسية التي أشارت إلى أن عمليتها العسكرية في دونباس حماية لحقوق الإنسان.

ولفت إلى أهمية إجبار الكرملين على احترام حقوق الإنسان بما فيها حق تظاهر المدنيين بشكل سلمي وتغطية الصحفيين للأنباء، مشددًا على أهمية التركيز على بيلاروسيا التي تستغل «طمعًا عابرًا للحدود» وتوسع نطاق اعتداء روسيا.

ودعا الحكومة الصينية التي تمارس إبادة جماعية وجرائم بحق الإنسانية أن توقف تلك الممارسات، متابعًا: «نطالب بتعزيز الجهود لمواجهة الأزمة الإنسانية في أفغانستان وبورما وجنوب السودان وسوريا وفنزويلا واليمن، لا يجب أن نكتفي بالإدانة بل يجب أن يسأل المسؤولون عن تلك الممارسات، فالحكومات التي تستخدم السيادة تبريرًا لها هي من تنتهك حقوق الإنسان».