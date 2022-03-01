البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يقر حزمة عقوبات على روسيا

قرر البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير تعليق وصول روسيا وبيلاروسيا إلى موارده المالية نهائيًا، ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ولكن يبقى القرار معلقا بتصويت المحافظين، وذلك حسبما نشرت وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وقالت المنظمة المالية الدولية في بيان إن «مجلس إدارة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وافق على مقترحات الإدارة، وحظر كل من روسيا وبيلاروسيا من الوصول إلى موارد البنك ردًا على إجراءاتهما في أوكرانيا».

وجاء في البيان: «صوت مجلس الإدارة بالأغلبية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد روسيا وبيلاروسيا، إذا وافق عليها محافظو البنك، فسيتم تعليق وصول روسيا وبيلاروسيا إلى الشؤون المالية للبنك بشكل دائم».

كما جاء في البيان، أنه «سيكون أمام المحافظين 30 يومًا للتصويت على القرار، ويلزم ما لا يقل عن ثلثي أصوات المحافظين لإبرام أي قرارات».

وبالتوازي مع ذلك، يدرس البنك، بالتعاون مع الشركاء، تقديم حزمة تمويل طارئة للبلديات التي واجهت تدفقاً للاجئين بعد بدء العملية العسكرية.