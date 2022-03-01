الرئيس الأوكراني: روسيا يجب ألا تكون عضوا في مجلس الأمن الدولي

شدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على أهمية إيقاف العدو الروسي وإغلاق الأجواء الأوكرانية الكاملة، معلنًا عن إطلاق أكثر من 130 صاروخًا روسيًا على مدار الـ5 أيام الماضية.

وقال في كلمة له، صباح الثلاثاء، إن «العالم يعرف الإجراءات من الضروري اتخاذها لإيقاف العدو الروسي»، لافتًا إلى أن «موسكو لا يجب أن تكون عضوًا في مجلس الأمن الدولي، أو الحصول على الأموال من التصدير والاستيراد».

وأكد أن بلاده سننتصر في حربها مع روسيا، معقبًا: «نحن سننتصر ونصمد وندافع عن أوكرانيا».

ويتواصل لليوم السادس الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما انتهت جولة محادثات سلام بين الطرفين أمس الاثنين دون تقدم.

وقال مدعي المحكمة الجنائية الدولية، أمس الاثنين، إنه سيفتح تحقيقا حول أوكرانيا متحدثا عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.