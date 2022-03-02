القوات الروسية تدخل مدينة خيرسون الأوكرانية

أعلن مسئول أوكراني، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تمكنت من دخول مدينة خيرسون، جنوبي أوكرانيا، فيما اشتد القصف الليلي على مدينة خاركيف شرقي البلاد.

وقال مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية فاديم دينيسينكو، في تصريحات بثها التلفزيون، اليوم الثلاثاء واليوم السادس من بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، إن القوات الروسية دخلت مدينة خيرسون بجنوب البلاد.

وأضاف دينيسينكو قائلا إن السلطات في ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا لا تزال تسيطر على مبنى المدينة الإداري.

وذكرت مصادر أوكرانية أن مدينة خاركيف، التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.5 مليون نسمة، شهدت قصفا ليليا عنيف، مساء الثلاثاء، غير أنها لم تتحدث عن إصابات بين المدنيين، حتى اللحظة.

وكانت القوات الروسية كثفت الثلاثاء هجماتها على المناطق الحضرية المزدحمة، حيث قصفت الساحة المركزية في خاركيف، ومبنى التلفزيون الرئيسي في كييف، فيما وصفه الرئيس الأوكراني بأنه "حملة إرهاب صارخة".

وقالت السلطات الأوكرانية إن 5 أشخاص قتلوا في الهجوم على مبنى التلفزيون، الذي يقع على بعد 4 كيلومترات من وسط كييف وعلى مسافة قصيرة من العديد من المباني السكنية.

وأفاد مسئولون بأن غرفة تحكم تلفزيونية ومحطة كهرباء فرعية تعرضتا للقصف وتوقفت بعض القنوات الأوكرانية على الأقل عن البث لفترة وجيزة.