السجن 10 أعوام لمتهم بهتك عرض فتاة معاقة بمنزله في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان، اليوم الثلاثاء، "ال.ع.ع"، 58 عامًا، فراش بمدرسة، بالسجن لمدة 10 أعوام؛ لاتهامه بهتك عرض "م.ع.ع"، 19 عامًا "فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة"، في القضية رقم 958 لسنة 2022 جنايات ثانٍ الرمل.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل، حول ورود بلاغًا من والدة فتاة تتهم شخصًا بهتك عرض نجلتها؛ بعد استدراجها إلى داخل منزله الكائن في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة قيام المتهم باستدراج المجني عليها إلى مسكنه؛ بدعوى إعطائها خبزًا؛ مستغلًا إعاقتها، وعند دخولها الشقة، دلف بها إلى غرفة النوم، وتحسس أماكن العفة من جسدها، مدعيًا رغبته في الزواج منها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم قام أثناء ذلك بهتك عرضها، وعند عودتها لمنزلها، لاحظت والدتها آثار الاعتداء على ملابسها، فتوجهت بها إلى ديوان قسم الشرطة، وحررت محضرًا بما حدث.

وبتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض على المتهم، وباقتياده إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهته أقرا بالواقعة.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: نشأت محمد حسن، وعمرو محمد عبد المطلب، وياسر إبراهيم هندي، وسكرتير الجنايات، وليد محمد محب.