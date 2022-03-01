أيرباص تطلب 220 مليون دولار تعويضا في النزاع القانوني مع الخطوط الجوية القطرية

أقامت شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص دعوى قضائية أمام إحدى المحاكم البريطانية للحصول على أكثر من 220 مليون دولار كجزء من النزاع القانوني المستمر مع شركة الخطوط الجوية القطرية.

وقالت شركة صناعة الطائرات الأوروبية في مستندات الدعوى التي نشرت اليوم الاثنين إنها تستحق الحصول على تعويض من شركة الطيران القطرية لرفضها استلام طائرتين من طراز أيه 350. وفي حين كان يمكن لأيرباص إعادة بيع الطائرتين بشكل عادي، فإنها وافقت على عدم القيام بذلك، في الوقت الذي كانت المحكمة تنظر فيه الدعوى التي أقامتها شركة الطيران القطرية لمنع إلغاء العقد بين الشركتين، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

كما طالبت أيرباص شركة الطيران القطرية بإعادة سداد قروض كانت قد حصلت عليها كحوافز لشراء طائرات الشركة الأوروبية بقيمة إجمالية تزيد على 2ر25 مليون دولار.

كانت الخطوط الجوية القطرية قد أعلنت في مطلع آب/أغسطس الماضي وقف تشغيل 13 من طائراتها إيرباص أيه 350 بسبب التدهور السريع لأسطح جسم الطائرة.

وفي حين اعترفت الشركة الأوروبية بتدهور في حالة الطلاء للطائرات، فإنها يمكن أن تعرض شبكة معدنية متكاملة تهدف إلى حماية الطائرة في حال حدوث صاعقة على جسمها المصنوع من مواد مركبة، وهذا ليس له أي عواقب على السلامة خلال تحليقها.

وخلال مباحثاتها مع إيرباص، أكدت الخطوط الجوية القطرية عكس ذلك، بحسب المجموعة الأوروبية التي تأخذ على شركة الطيران أيضا "رفضها من دون مبرر شرعي" الحلول التصحيحية التي اقترحتها المجموعة.

وأضافت إيرباص أنها "تعمل على إعادة إقامة حوار بناء مع عميلتها حول هذا الأمر ، لكنها لا تنوي قبول استمرار صدور أي تصريحات غير دقيقة من هذا النوع".