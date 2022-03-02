الدبيبية يتهم البرلمان الليبي بتزوير تصويت منح الثقة لحكومة باشاغا

اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة تصويت مجلس النواب (البرلمان) اليوم، ومنحه الثقة لحكومة فتحي باشاغا "تأكيداً لاستمرار رئاسة البرلمان في انتهاج التزوير لإخراج القرار باسم المجلس بطرق تلفيقية".

وصوّت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء بالموافقة على منح الثقة لحكومة باشاغا بواقع 92 نائباً من أصل 101 حضروا الجلسة.

وفي بيان له مساء اليوم الثلاثاء، قال الدبيبة معلقاً: "لقد تابع الليبيون التزوير في العدّ الذي كان واضحا بالدليل القطعي على الشاشة، حيث لم يبلغ العدّ النصاب المحدد من قبل المجلس لنيل الثقة، على الرغم من عدم وضوح صورة مانحي الثقة".

وتطرق الدبيبة لإفادة عدد من أعضاء مجلس النواب في بعض القنوات الليبية نفوا فيها وجودهم في طبرق على الرغم من ورود أسمائهم ضمن المصوتين "وفق قول النواب".

واستدل الدبيبةً بذلك على تزوير التصويت وفق رأيه، وتابع بالقول: "لقد بدأ مسار التزوير في رئاسة المجلس منذ تمريرِها سحبَ الثقة من الحكومة بالآلية ذاتها، واختيارِها رئيس حكومة دون نصاب. كما أن كل هذه الإجراءات تمت بالمخالفة للاتفاق السياسي الذي نص على آليات واضحة في إجراءات التعديل الدستوري، وتشكيل السلطة التنفيذية، والتي كانت بإجراءات أحادية تعود بالبلاد لمرحلة الانقسام".

وجدد الدبيبة تأكيد استمرار حكومته في عملها، وختم قائلا: "لن تعبأ الحكومة بهذا العبث، وستركز جهودها في إنجاز الانتخابات بوقتها في شهر يونيو المقبل".