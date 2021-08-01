قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة السجائر والدخان باتحاد الصناعات المصرية، أن قرار زيادة أسعار الشركة الشرقية للدخان لا تأثير له على السوق.

وتوقع رئيس الشعبة ل"الشروق"، أن تتجه الشركات المنتجة للسجائر الأجنبية في مصر إلى رفع أسعار منتجاتها أيضا خلال الفترة المقبلة على خلفية زيادة أسعار الشحن عالميا.

ورفعت شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، أسعار السجائر بنحو جنيه واحد، استكمالا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الذى قرر زيادة أسعار السجائر في مصر، كأحد موارد دعم نظام التأمين الصحي وذلك وفقا لبيانات حصلت الشروق على نسخها منها.

ومن المقرر أن يتم تطبيق الزيادات الجديدة بدء من اليوم الثلاثاء.

وتضمنت الأسعار الجديدة، أن يكون سعر البيع للمستهلك للاصناف بوكس بقيمة 11.50 جنيه، وكليوباترا كينج سايز 18.50 جنيه، وكليوباترا سوفت كوين 19 جنيها، وبوسطن/بلمونت 19.50 جنيه، وكيلوباترا بوكس 20 جنيها.

كما تضمنت، كليوباترا سوبر 21 جنيها، ومونديال 21 جنيها، ومونديال سويتش 24 جنيها، وكليوباترا بلاك 24 جنيها، وماتسيان سوبر 24 جنيها.

وكان مجلس النواب أقر فى يناير 2018، زيادة فى أسعار السجائر تخصص لتمويل التأمين الصحى الشامل بقيمة 75 قرشا على كل علبة سجائر عبوة 20 سيجارة، وزيادة 25 قرشا كل 3 سنوات حتى تصل 1.5 جنيه في نهاية المدة.

ويوجد في مصر 3 شرائح للاستهلاك، تتضمن الشريحة الأولى من السجائر «الشعبية» من 1ــ 22 جنيها والثانية من 22 جنيها إلى 35 جنيها والثالثة أكثر 35 جنيها.