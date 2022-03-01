حسن نصر الله يُحمل أمريكا مسؤولية ما يجري بين روسيا وأوكرانيا

ألقى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، المسؤولية عما يجري بين روسيا وأوكرانيا على عاتق الإدارة الأمريكية التي حرّضت ودفعت الأمور في هذا الاتجاه، ولم تساعد على حل دبلوماسي، واصفاً ما يجري بالخطير جداً.

جاءت تصريحات نصر الله في كلمة له في مؤتمر "سيدُ شهدائِنا فكرًا وسيرة" الذي عقد اليوم الثلاثاء في مجمع الإمام الخميني الثقافي في بيروت، بحسب بيان صادر عن العلاقات الإعلامية لحزب الله.

وقال: "أمريكا هي المسؤولة عن هذه الأحداث التي تجري هناك الأن، أمريكا حرّضت ودفعت الأمور في هذا الإتجاه، أمريكا لم تساعد على حل دبلوماسي وسياسي لهذه الأزمة التي هي ليست أزمة روسية أوكرانية، هي أزمة روسية أوروبية، هي أزمة روسية أمريكية، هي أزمة روسية مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وتابع نصرالله: "يجب أن نعرف جميعاً أن المأساة القائمة الان، والأخطار ‏التي يواجهها العالم الآن، يتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى الإدارة الأمريكية"الشيطان الاكبر"، وهذا يجب أن يكون في وعينا وفي موقفنا". ‏

وتحدّث عن ازدواجية المعايير، مشيرًا إلى "الكيفية التي تصرّف بها العالم عندما غزت أمريكا أفغانستان والكيفية التي يتصرّف بها الآن مع دخول روسيا إلى أوكرانيا وبدء معركة عملية عسكرية".

وتابع: "أمريكا لم تفعل ‏شيئاً لتمنع الوصول إلى هذه الاحداث بل فعلت كل شيء لتحصل هذه الأحداث ولتذهب الأمور باتجاه الحرب، وفي نهاية المطاف من سيدفع الثمن هو أوكرانيا والشعب الاوكراني وروسيا والشعب الروسي وإذا توسعنا قليلاً أوروبا".

واتهم نصرالله، أمريكا بالقيام من بعيد بالتحرّيض وإرسال السلاح "والكل سيخسر، وهي تحاول أن تكون رابحاً في هذه المعركة في الوقت الذي تعرّض فيه العالم كله للخطر".

يذكر أن أوكرانيا تتعرض منذ الخميس الماضي لعملية عسكرية روسية أمر بها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.