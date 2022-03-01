رئيس جامعة بني سويف يدشن حملة محو الأمية الإلكترونية بالمحافظة

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، تدشين حملة لمحو الأمية الإلكترونية داخل الجامعة ومحافظة بني سويف على مدار 4 أشهر؛ انطلاقا من الدور المجتمعي للجامعة في خدمة المجتمع السويفي، وفي إطار سعي الجامعة لتحقيق أهداف خطة التحول الرقمي اتساقا مع رؤية مصر 2030.

جاء خلال احتفالية جامعة بني سويف، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمناسبة حصول الجامعة على المركز الأول على الجامعات المصرية بمشروع محو الأمية، بحضور الدكتور عامري عاشور رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون تعليم والطلاب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعمداء الكليات، ومسؤولي هيئة محو الأمية وتعليم الكبار.

وأكد حسن أن تنفيذ الحملة على 3 مراحل، حيث سيتم إطلاقها أولاً من داخل الجامعة للعاملين والطلاب بمشاركة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وبعدها سيتم تنفيذها داخل جميع المديريات والقطاعات الخدمية داخل محافظة بني سويف؛ لدعم العاملين بداخلها ضمن خطة الدولة تجاه التحول الرقمي بكافة المؤسسات، وفي المرحلة الثالثة ستصل الحملة إلى جميع أهالينا داخل المحافظة.