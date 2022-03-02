عون يأمل في عودة روسيا وأوكرانيا إلى لغة الحوار

أعرب رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، اليوم الثلاثاء، عن أمله في أن تعود روسيا وأوكرانيا إلى لغة الحوار والتفاوض، معتبراً أن الحرب لم تكن يوماً وسيلة ناجعة لحل النزاعات.

تصريحات الرئيس عون جاءت خلال استقباله كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط المارشال مارتن سامبسون في حضور السفير البريطاني في لبنان ايان كولارد، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأعرب الرئيس عون "عن ألمه للتطورات العسكرية المتسارعة بين روسيا واوكرانيا"، معتبراً أن "الحرب لم تكن يوماً وسيلة ناجعة لحل النزاعات، نظراً لما تخلّفه من دمار ودماء وضحايا بريئة وعداوات وكراهية".

وأعرب عن أمله في أن "يعود البلدان إلى لغة الحوار والتفاوض كي يعود السلام والاستقرار سريعاً".

وشكر الرئيس عون للمارشال سامبسون،" الاهتمام الذي تبديه بلاده في تعزيز التعاون العسكري مع لبنان، والمساعدات العسكرية البريطانية التي قُدّمت للجيش والتي لعبت دوراً مهماً في تأمين الحدود الشرقية والشمالية من خلال بناء 41 برجاً، و38 مركزاً للمراقبة الحدودية، و31 منظومة مراقبة متحركة".

ولفت رئيس الجمهورية إلى أن "لبنان يواصل مكافحته للإرهاب من خلال كشف خلايا إرهابية نائمة والقضاء عليها، وكان أخر ما سجل في هذا المجال كشف خلية كانت تعتزم القيام بهجمات إرهابية في مراكز عدة جنوب بيروت".

وأشاد الرئيس عون "بالمساعدات الإنسانية والانمائية التي تقدمها بريطانيا للبنان، لا سيما في القطاعات التعليمية والصحية، تمنى الاستمرار في تقديم مثل هذه المساعدات كي يتمكن لبنان من مواجهة الظروف الصعبة التي يمرّ بها".

من جهته، أكّد المارشال سامبسون خلال اللقاء، "على حرص بريطانيا على الاستمرار في تقديم الدعم للبنان، مركّزاً على أهمية مكافحة الارهاب وتهريب السلاح والمخدرات".

واعتبر المسؤول البريطاني أن "لدى الدول مصلحة مشتركة في التعاون في ما بينها للقضاء على هذه الآفات".

وتمنى المارشال سامبسون أن "تجرى الانتخابات النيابية في موعدها في مايو المقبل، وتتفعل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي"، لافتاً إلى أن "بلاده تدعم بقوة اجراء هذه الانتخابات ونجاح هذه المفاوضات".

كان وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بوحبيب قد صرح بأن البيان الذي أصدرته وزارته الخارجية والمتعلق بإدانة "اجتياح الأراضي الأوكرانية"، يعبر عن موقف الدولة اللبنانية.

وقال بو حبيب في حديث لصحيفة الجمهورية اللبنانية، نشرته اليوم الثلاثاء: "إن ما صدر عن وزارة الخارجية يعبّر عن موقف الدولة اللبنانية، وتحديدا رئيس الجمهورية (ميشال عون) ورئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) إضافة إلى الوزير المختص".



