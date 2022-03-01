اديداس توقف شراكتها مع الاتحاد الروسي لكرة القدم

أعلنت شركة اديداس الألمانية للمستلزمات الرياضية، اليوم الثلاثاء، وقف شراكتها مع الاتحاد الروسي لكرة القدم بأثر فوري.

يذكر أن علاقة الشراكة بين اديداس والاتحاد الروسي قائمة منذ عام 2008 حيث تقدم الشركة الألمانية قمصان المنتخبين الروسيين للرجال والسيدات، وتم تمديد عقد الشراكة في عام 2018.

ورفض متحدث باسم اديداس مبدئيا توضيح التداعيات الملموسة المترتبة على وقف الشراكة.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي "يويفا" أعلنا مساء أمس الاثنين استبعاد روسيا من كل المسابقات، ويسري القرار على المنتخبات وكذلك الأندية الروسية.