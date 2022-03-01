البرهان يؤكد حرص السودان على تطوير العلاقات مع أوغندا

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرص السودان على تطوير العلاقات الثنائية وترقيتها، مع أوغندا، وتقوية التنسيق بشأن القضايا الإقليمية.

وأشاد البرهان، لدى لقائه اليوم الثلاثاء مع سفير أوغندا لدى السودان جيمس كينوبي، بمناسبة انتهاء فترة عمله، بالمستوى المتطور للعلاقات بين الخرطوم وكمبالا.

من جانبه، قال سفير أوغندا - في تصريحات صحفية - إن اللقاء استعرض مجمل مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب ضرورة التعاون على ترسيخ السلام والتنمية بالإقليم.

وأضاف أنه نقل إلى رئيس مجلس السيادة، رسالة من الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، تتعلق بدفع التعاون الثنائي بين البلدين، مؤكدا فيها اهتمامه ومتابعته لما يجري فى السودان، والتزام أوغندا واستعدادها لتوحيد جهودها مع السودان لإيجاد حل لقضاياه.

وأوضح أن الرئيس موسفيني أشاد بإدارة البرهان للأزمات التي واجهت الفترة الانتقالية، مشددا على أهمية تطوير التعاون المشترك وتنسيق المواقف بين السودان وأوغندا بشأن قضايا الإقليم.

وأشار إلى أن أوغندا تشجع جميع الفاعلين في المشهد السوداني، لتوحيد جهودهم من أجل التوصل إلى حل لقضاياهم، مضيفا أن دول الإقليم تسعى في الوقت الراهن؛ لتوحيد مواقفها في مخاطبة التحديات، ضمن مقاربة تعتمد الحلول الإفريقية للقضايا الإفريقية، بأن يتصدى لحلها السودانيون بأنفسهم من أجل تنمية واستقرار بلادهم، على أن تأتي جهود الإقليم مكملة لها، موضحا أن جهود منظمة إيجاد في هذا الصدد، لا تزال مستمرة.

وأكد ضرورة أن يعمل الجانبان السوداني والأوغندي معا، لتطوير التعاون المشترك بينهما بتنشيط أعمال اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين والتي يرأسها وزراء خارجية البلدين؛ لمناقشة أوجه التعاون المشترك، حيث من المقرر، بعد تخفيف قيود كورونا، أن تعقد اجتماعها القادم بالخرطوم، وتعقبه قمة ثنائية بين رئيسي البلدين.