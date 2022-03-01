البحرية التونسية تنتشل جثث تسعة مهاجرين وتنقذ تسعة آخرين والبحث مستمر عن مفقودين

انتشلت قوات الحرس البحري ووحدات من جيش البحر التونسي اليوم الاثنين، تسع جثث وأنقذت تسعة مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء من الغرق، فيما تستمر عمليات التمشيط بحثا عن ناجين محتملين.

وقالت وزارة الدفاع إن وحدتين تابعتين لجيش البحر أنقذت المهاجرين اثر غرق مركبهم قبالة سواحل مدينة الشابة بولاية المهدية على الساحل التونسي. وأوضحت في بيان لها أن حالتهم الصحية حرجة.

كان المركب انطلق من سواحل صفاقس القريبة ليل الأحد الاثنين باتجاه السواحل الأوروبية وفق إفادة الناجين. ولم يتضح على الفور عدد المهاجرين الذين كانوا على متنه.

وقالت الوزارة إنها أرسلت وحدة بحرية ثالثة تابعة لجيش البحر لتمشيط المنطقة والبحث عن ناجين محتملين.

وتمثل سواحل تونس وليبيا منصة رئيسية للمهاجرين من شمال أفريقيا ودول أفريقيا جنوب الصحراء ودول آسيوية لانطلاق المراكب نحو سواحل إيطاليا القريبة بحث عن فرص من أجل حياة أفضل.