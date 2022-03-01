 جوتيريش يدين الهجوم الروسي على المراكز الحضرية بالأسلحة الثقيلة - بوابة الشروق
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جوتيريش يدين الهجوم الروسي على المراكز الحضرية بالأسلحة الثقيلة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 1 مارس 2022 - 11:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 مارس 2022 - 11:29 م

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الثلاثاء استخدام روسيا للأسلحة الثقيلة في هجومه على أوكرانيا، وفقا للمتحدث الرسمي باسمه.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في نيويورك" الأمين العام قلق جدا بشأن استخدام الأسلحة الثقيلة على المراكز الحضرية في أوكرانيا".وذلك في الوقت الذي تقصف فيه روسيا العاصمة الأوكرانية كييف و خاركيف ثاني كبرى المدن في اليوم السادس من الغزو.

وأوضح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن 136 مدنيا قتلوا حتى الآن.وذكر دوجاريك مع ذلك أنه من المرجح أن هناك عددا أعلى من الوفيات لم يتم تسجيله.

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