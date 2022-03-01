مكافحة الإدمان: وحدة التطوع بالصندوق تخلق فرص تطوعية تتلاءم مع اهتمامات الشباب

شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في منتدى الشباب الدولي السنوي أحد أنشطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة" الذى يعقد حاليا في فيينا - النمسا "أون لاين" بسبب الظروف كورونا، بعنوان "الوقاية من استخدام المخدرات".

وافتتحت غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا فعاليات المنتدى بمشاركة وفود 43 دولة.

واختار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي المتطوعة "ملك شعراوى" 16 سنة، أحد قادة الشباب المتطوعين لدى الصندوق منذ عام ونصف بمحافظة القاهرة لتمثل مصر في منتدى الشباب الدولي في مجال المخدرات الذى يعقد حاليا في فيينا" أون لاين" نظرا للظروف الراهنة و كإجراء احترازي للوقاية من كورونا ، بعد أن تم اختبارها من قبل الصندوق والأمم المتحدة، وستقوم المتطوعة "ملك" بعرض تجربة الشباب والفتيات المتطوعين لدى الصندوق والذى يصل عددهم لـ32 ألف شاب وفتاة على مستوى محافظات الجمهورية ويقومون بتنفيذ البرامج التوعوية والأنشطة المختلفة لوقاية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وكيفية استثمار الشباب في قضية الوقاية من المخدرات عن طريق "بيوت التطوع" داخل العديد من الجامعات المصرية لنشر رسائل التوعية حول أضرار تعاطى المخدرات ولاقت تجربة الشباب والفتيات المتطوعين لدى الصندوق إشادة كبيرة من جانب لجنة المنتدى الدولي.

من جهته، أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنه خلال فترة فعاليات المنتدى سيتم عرض تجربة الشباب المتطوعين لدى الصندوق في تنفيذ مبادرات التوعوية للوقاية من تعاطي المخدرات، حيث ينفذون العديد من الأنشطة والمبادرات المختلفة التي تتماشى مع الفئات المختلفة للوقاية من الإدمان سواء للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ضمن مبادرة "القرار قرارك" في ظل تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، بجانب أيضا تنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" وكذلك في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تتضمن زيارات منزلية للتواصل بشكل مباشر مع الأهالي في هذه المناطق لتعزيز الوعى والتثقيف الأسرى بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، كذلك عرض كيفية اختيار رؤساء وحدات التطوع من الشباب ونوابهم والمساعدين بمختلف المحافظات من خلال انتخابات تعبر عن إرادة جميع المتطوعين لدى الصندوق بأسلوب ديمقراطي حر، حيث ينتخب المتطوعون لدى الصندوق في كل محافظة رئيس وحدتها التطوعية وأعضائها وفق هيكل إداري محدد، ولفترات زمنية محددة.

وذكرت عثمان، أن وحدة التطوع بالصندوق تحرص على خلق فرص تطوعية تتلاءم مع اهتمامات الشباب، بحيث تكون تجربة الشباب في العمل التطوعي ذات منفعة مزدوجة للمتطوع والصندوق وتمكنه من بناء قدرات المتطوع في المجالات التي تتفق مع قدراته واهتماماته فيثري سيرته الذاتية وخبراته العملية والعلمية.