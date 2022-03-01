 استطلاع: للمرة الأولى غالبية من الفنلنديين يؤيدون الانضمام للناتو - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 مارس 2022 3:00 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟
النتـائـج تصويت

استطلاع: للمرة الأولى غالبية من الفنلنديين يؤيدون الانضمام للناتو

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 1 مارس 2022 - 2:11 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 مارس 2022 - 2:11 ص

صوت غالبية من المواطنين في فنلندا لصالح الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) وذلك للمرة الأولى، حسبما كشف استطلاع للرأي اليوم الاثنين.

وأوضح الاستطلاع تأييد 53٪ من المشاركين لعملية التقدم لعضوية الحلف مع معارضة 28٪ منهم ، في حين لم يحسم 19٪ قرارهم.

وشارك في الاستطلاع الذي أجراه معهد تالوستوتكيموس لاستطلاعات الرأي نحو 1400 فنلندي في الفترة من 23 إلى 25 شباط/فبراير الجاري وذلك قبل الغزو الروسي لأوكرانيا وخلاله.

ووصفت هيئة الإذاعة الفنلندية العامة (واي إل إي) اليوم الاثنين، النتيجة بأنها " تمثل تغييرا تاريخيا في موقف الفنلنديين تجاه عضوية الناتو " .

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك