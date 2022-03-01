اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان صحفي، إن 80 مستوطنًا نفذوا الاقتحام من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا صلوات تلمودية في باحاته، مؤكدة اعتداء قوات الاحتلال، على حراس المسجد، عند باب السلسلة، واعتقلت حارسًا يُدعى سامر أبو قويدر بعد الاعـتداء عليه بالضرب المبرح.

ويتعرض المسجد الأقصى بشكل شبه يومي لاقتحامات من قبل المستوطنين في محاولة لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي بالخليل، ووثقت مؤسسات بالقدس أن 900 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال الأسبوع الماضي.