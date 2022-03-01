البنتاجون: نود إنشاء قناة اتصال مع روسيا

قال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، إن وزارة الدفاع الأمريكية تدرس الحاجة إلى إنشاء آلية للتواصل مع روسيا فيما يتعلق بالوضع حول أوكرانيا.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الناطقة بالروسية عنه قوله: «نحن ندرس الاحتمالات، ولا يوجد حل ملموس، وليس هناك ما يشير إلى أنهم (الروس) سيهتمون بمثل هذه الفرص».

ووفقًا لكيربي، فإن القضية تتعلق أيضًا بإقامة اتصالات حول استخدام المجال الجوي. كما أشار إلى أنه سيتم النظر في هذه الآلية بشكل أكبر في سياق حلف شمال الأطلسي، وليس على أساس ثنائي بين الولايات المتحدة وروسيا.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة «بوليتيكو» نقلاً عن مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية، أن «البنتاجون يريد إنشاء قناة اتصال مع روسيا على خلفية الوضع في أوكرانيا».

وقبل ذلك، ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية أيضًا أن البنتاجون أشار إلى الحاجة إلى توفير قناة اتصال مع روسيا حتى تتمكن من تنسيق الرحلات الجوية فوق أوكرانيا.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين باساكي، أن «الحرب مع روسيا ليست في مصلحة الولايات المتحدة».