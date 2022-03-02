الكويت ترفض استخدام القوة أو التهديد بها بين الدول

قال وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، إن موقف بلاده ثابت وهو الرافض لاستخدام القوة أو التهديد أو التلويح بها بين الدول.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء الكويتي، اليوم الثلاثاء، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمـد الصباح رئيـس مجلس الوزراء، لمتابعة أخر تطورات الأوضاع الراهنة جراء المواجهة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، لدراسة آثارها وتداعياتها على كافة الأصعدة بما يضمن أمن البلاد وتوفير كل الاحتياجات الضرورية بالمواطنين والمقيمين على أرضها.

وأكد المجلس في اجتماعه أن دولة الكويت إذ تتابع بقلق وأسف بالغين تدهور الأوضاع وارتفاع حده توترها في أوكرانيا، لتؤكد على أهمية الالتزام بالمبادئ الراسخة في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التي تحكم العلاقات بين الدول، والقائمة على احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية ومبادئ حسن الجوار وحل المنازعات بالطرق السلمية.

ودعت الكويت، أمس الاثنين إلى بلورة موقف عربي موحد إزاء الأزمة الأوكرانية بما يتسق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة،وبما يدعو إلى وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن وتسوية الأزمة بالطرق السلمية.