تركيا تعتزم فرض قيود على عبور السفن الحربية الروسية عبر المضائق

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قررت تركيا فرض قيود على استخدام السفن الحربية الروسية الممرات المائية التي تسيطر عليها للانتقال إلى البحر الأسود ،بسبب غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا، حسبما أفاد اثنان من المسؤولين الأتراك على دراية بالأمر.

وأوضح المسؤولان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، التعهد الذي أعلنه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في وقت سابق اليوم الاثنين "بممارسة" السلطة على المضائق التي منحتها لتركيا معاهدة "مونترو" لمنع تصعيد القتال.

وتسمح المضائق التركية لأسطول روسيا في البحر الأسود بدخول البحر المتوسط. وتسمح اتفاقية "مونترو" لأنقرة بتنظيم الملاحة البحرية في الممرات المائية في أوقات السلم والحرب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسؤولين قولهما إنه لم تصل طلبات بالعبنور من حكومة موسكو بشأن العبور منذ بدء دخول الإجراءات حيز التنفيذ.