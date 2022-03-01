استقرار الدولار مقابل الجنيه المصري للشهر السادس على التوالي

حافظ الدولار على استقراره أمام الجنيه المصري بداية التعاملات اليومية الثلاثاء، وذلك للشهر السادس على التوالي، في معظم البنوك العاملة في مصر، حيث اتسم سعر الدولار بالهدوء والاستقرار، رغم تقلبات سعر الصرف في معظم دول العالم، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي وبدعم من القيادة السياسية والتي أدت إلى استقرار اقتصادي وسياسي، ما شجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببا قويا لاستقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.

وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء و 15.74 إلى 15.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في البنك الأهلي الكويتي وبنك الاستثمار العربي ومصرف ابوظبي الإسلامي عند مستوى 15.68، و15.76جنيه للبيع .

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر- استقر سعر الدولار ليسجل 15.64جنيه للشراء ، و 15.74 جنيه للبيع .

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول واتش اس بي سي وبلوم مصر، ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع ، وفي مصرف ابوظبي الإسلامي، والمصرف العربي الدولي بلغ سعر الدولار للشراء 15.68 جنيه للشراء ، و 15.76 جنيه للبيع .

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار،15.66 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع .

وعلى صعيد العملات الرئيسية ، ارتفعت العملة الأوروبية "اليورو" اليوم 5 - 11 قرشا شراء وبيع ، وذلك بعد ان فقدت ما بين 8 - 16 قرشا خلال الشهر الماضي.

ففي بنكي مصر والأهلي اكبر البنوك الحكومية في مصر، سجلت العملة الأوروبية اليوم 17.50 جنيه للشراء ، و17.66 جنيه للبيع .

وفي البنك التجاري الدولي، أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، سجل 17.52 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع .

وتداولت أسعار متوسطات العملة الأوروبية بالبنك المركزي المصري 17.52 جنيه للشراء ، و17.64 جنيه للبيع .

كما ارتفعت أسعار الجنيه الإسترليني اليوم ما بين 3 - 15 قروشا شراء وبيع ، وذلك بعد ان فقدت ما بين 8 - 19 قرشا الشهر الماضي .

ففي بنك مصر والأهلي، سجل الاسترليني 20.96 جنيه للشراء ، و21.13 جنيه في البيع .

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الاسترليني 20.99 جنيه للشراء ، و 21.16 جنيه.

وتداولت أسعار متوسطات الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري 20.98 جنيه للشراء ، 21.11 جنيه للبيع .

وبالنسبة للعملات العربية، بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصر 4.18 جنيه للشراء ، و4.19 جنيه للبيع.