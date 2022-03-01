الرئيس الأوكراني: لا نتائج مرغوبة تحققت في جولة المباحثات الأولى مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن العاصمة الأوكرانية كييف أهم هدف لروسيا من أجل تغيير هوية بلاده، مشيرًا إلى إطلاق 3 صورايخ على كييف.

وأضاف في كلمة له، صباح الثلاثاء، أن القوات الروسية تقصف محطات توليد الكهرباء ليسود الظلام في العاصمة الأوكرانية، مشيدًا بدور قوات الدفاع الإقليمية التي تساعد دفاعًا عن كييف.

ونوه إلى استمرار القصف المكثف على المدن الأوكرانية خلال إجراءات الجولة الأولى للمحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني، متابعًا: «نفهم أن المحادثات العادلة تقتضي عدم إطلاق النار على الشعب الأوكراني، ولا نتائج من تلك المباحثات كان مرغوبًا فيها».

ويتواصل لليوم السادس الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما انتهت جولة محادثات سلام بين الطرفين أمس الاثنين دون تقدم.

وقال مدعي المحكمة الجنائية الدولية، أمس الاثنين، إنه سيفتح تحقيقا حول أوكرانيا متحدثا عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.