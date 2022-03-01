محافظ مطروح يشهد احتفال اليوم العالمي للحماية المدني

احتفلت إدارة الحماية المدنية بمطروح باليوم العالمي للحماية المدنية، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء هشام أبو نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

تم استعراض أخر تطوير ادارة الحماية المدنية بمطروح من أجهزة ومعدات، وكذلك جهودها المتواصلة للحفاظ على الأرواح ولحماية الممتلكات العامة والخاصة.

يأتي الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية مع الأول من مارس كل عام إيماناً من جميع دول العالم بالدور الكبير الذي تضطلع به أجهزة الدفاع المدني من جهود عظيمة؛ للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات من خطر الكوارث الطبيعية والبشرية والتقليل من الآثار المأساوية والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات والبيئة.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، التهنئة لادارة الحماية المدنية بمطروح باليوم العالمي للحماية المدنية؛ إيماناً بدورهم الإنساني والوطني العظيم في خدمة أهالي مطروح، والتي يشهد بها الجميع مع تواجدهم في كافة الأحداث يد بيد مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتعاون مع الجهاز التنفيذي في مواجهة أخطار السيول أو حوادث الطرق أو الغرق أو في إطفاء الحرائق.. وما يسطره رجال الحماية المدنية من بطولات من خلال سرعة الاستجابة للبلاغات، والانتقال الفوري لأماكنها، والتعامل معها باحترافية وغيرها من البطولات.

وأكد محافظ مطروح دعم المحافظة المتواصل لتطوير منظومة الحماية المدنية لتكون قوية متطورة دائما سواء من مهمات وسيارات إطفاء ومنشآت وغيرها.