محكمة عراقية: إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من صلاحيات مجلس النواب

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، أن قرار إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية يتم بقرار من مجلس النواب وليس من قبل هيئة رئاسته.

وقالت المحكمة، خلال جلسة عقدت اليوم: "يجوز إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس".

وأوضحت المحكمة أنه "لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية".

ومنذ التاسع من شهر فبراير الماضي، أخفق البرلمان العراقي في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للعراق للسنوات الأربع المقبلة على خلفية الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في العراق في العاشر من أكتوبر الماضي.

ويتنافس أكثر من 25 مرشحا عراقيا لمنصب رئيس الجمهورية لكن هناك اتفاق بين الكتل السياسية في العراق على أن يكون المنصب حصرا للمكون الكردي وعلى الأطراف الكردية الاتفاق فيما بينها لتقديم مرشح يحظى بقبول الجميع.

ويصر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني الذي حصل على 31 مقعدا في البرلمان الجديد على تسمية المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، وهو موقف يدعمه التيار الصدري والكتل السنية الكبيرة، فيما يدعم تحالف الإطار التنسيقي الشيعي مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي حصل على 17 مقعدا في البرلمان الجديد.