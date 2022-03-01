مندوب الإمارات بمجلس الأمن: نشجب العنف القائم في أوكرانيا وندعو إلى ضبط النفس

قال مندوب الإمارات بمجلس الأمن، إن الأوضاع في أوكرانيا تدهورت بشكل كبير في الأيام الأخيرة، لافتًا إلى أن استمرار القتال أدى إلى أضرار في البنية التحتية وإصابات وقتلى في صفوف المدنيين.

وأضاف خلال كلمة ضمن جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأزمة الأوكرانية، مساء الاثنين، أن مئات الآلاف يعانون من نقص شديد في الخدمات الإنسانية، منوهًا إلى تدمير العديد من المنازل ونزوح ولجوء مئات الآلاف إلى الدول المجاورة.

وشدد على أهمية التركيز على الأوضاع الإنسانية المتفاقمة للمدنيين، والعمل على توفير الحماية لهم والحيلولة دون وصول الوضع الإنساني الكارثي إلى حالة يصعب معالجتها واحتوائها.

ولفت إلى أهمية الحرص الدائم على تخفيف معاناة المدنيين تحت وطأة الصراع في أوكرانيا، متابعًا: «نشجب العنف القائم في أوكرانيا وندعو إلى ضبط النفس ووقف إطلاق النار وحل النزاع بالطرق السلمية».