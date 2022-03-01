التموين: معرضون لسلسلة من زلازل التضخم على مستوى السلع الأساسية في العالم

عشماوي: تخفيض أسعار السلع الأساسية في شهر رمضان بنسبة تصل إلى 15%

عشماوي: مصر أكبر الدول استهلاكا للقمح بنسبة 3% من الإنتاج العالمي

عشماوي: نستورد 97% من استهلاكنا في الزيوت.. ولدينا احتياطات آمنة من السلع

قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن هناك إنتاج من القمح على مستوى العالم من 135 دولة يماثل 780 مليون طن، منوهًا بأن مصر أكبر الدول استهلاكًا للقمح بنسبة 3% من الإنتاج العالمي، يليها بالترتيب تركيا وإندونيسيا والجزائر.

وأضاف عشماوي، في لقاء ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه نشأت الديهي عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الثلاثاء، أن أوروبا أكبر تكتل لإنتاج الأقماح في العالم، إذ تنتج 136 مليون طن، بينما الصين أكبر دولة بحجم 134 مليون طن، يليها الهند بإنتاج 98 مليون طن، ثم روسيا بإنتاج 86 مليون طن، ومن ثم أوكرانيا بإنتاج 27 مليون طن.

ولفت إلى أن أكبر الدول تصديرًا للقمح هما روسيا وأوكرانيا بنسبة 23% من إجمالي صادرات القمح في العالم، قائلا إن سعر طن القمح وصل اليوم إلى 370 دولار، مقابل 240 دولار في فبراير 2021، بزيادة 65%، بالإضافة إلى 7% زيادة إضافية بعد الأزمة الأوكرانية الروسية.

وأرجع قلة المعروض من السلع، إلى التغيرات المناخية وتعطيل بعض سلاسل الإمداد وزيادة الشحن والنقل، فأصبحت السلعة عند استيرادها من الأسواق العالمية والبورصات الدولية تشهد موجات تضخمية، ذاكرًا أن العالم سيشهد موجات تضخم أخرى إذا امتدت الأزمة الأوكرانية الروسية.

وتابع: «نحن معرضون لسلسلة من زلازل التضخم على مستوى السلع الأساسية في العالم»، متطرقًا إلى أن أسواق المال ستتأثر بصورة كبيرة بهذه التقلبات السعرية.

وأكد أن مصر حتى اليوم ولفترات قادمة لديها احتياطات آمنة من السلع، مضيفًا أن الحكومة تتصدى لموجات التضخم وتتحمل الزيادة السعرية التي حدثت في السلع، لينل المواطن الجزء القليل من هذه الأسعار.

وطمأن المواطنين مع دخول شهر رمضان، بأن الأسعار في السلع الأساسية ستشهد تخفيض بنسبة تصل إلى 15%، فلديها مخزون آمن تستطيع المناورة به، مشيرًا إلى أن حجم إنفاق المصريين على الغذاء في الشهر يبلغ حوالي 50 مليار جنيه، على أن يزداد خلال شهر رمضان.

وأشار إلى أنه خلال 2013/2014 كان الاحتياطي المصري من الأقماح لا يتعدى الـ18 يومًا، لذا جاء توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير التمويل اللازم من البنك المركزي ووزارة المالية لبناء احتياطي آمن من السلة السلعية.

ونوه بأن مصر تستورد ما يقرب من 97% من استهلاك المواطنين في الزيوت، موضحًا أن مصر تستهلك حوالي 2.4 مليون طن زيت في السنة، 97% منها يأتي من أمريكا اللاتينية وآسيا.