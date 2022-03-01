مصادر: مبادلة الإماراتية وقطر للاستثمار تحتفظان بأصولهما الروسية حتى الآن

قالت مصادر مطلعة إن شركة مبادلة للاستثمار الإماراتية وجهاز قطر للاستثمار يتزمان حاليا الاحتفاظ باستثماراتهما في الأصول الروسية باعتبارها استثمارات استراتيجية وطويلة المدى وتقدر بمليارات الدولارات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن موقف صندوقي الثروة السياديين الإماراتي والقطري يختلف عن موقف صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي يدير أصولا بقيمة 3ر1 تريليون دولار وأعلن اليوم بدء التحرك للتخلص من الأصول الروسية لديه.

وقالت المصادر إن جهاز قطر للاستثمار الذي يمتلك حوالي 19% من أسهم روسنفت الروسية العملاقة للنفط يعتبر هذه الحصة أساسية لدعم العلاقات بين الدوحة وموسكو، مضيفة أن جهاز الاستثمار القطري لا يرى أن هناك ضغوط عليه للانسحاب من الشركة الروسية، على عكس شركة الطاقة البريطانية بي.بي التي أعلنت اعتزامها بيع حصتها في شركة روسنفت.

في الوقت نفسه، قالت المصادر إن شركة مبادلة المملوكة لحكومة إمارة أبوظبي تمتلك أصولا روسية بقيمة 3 مليارات دولار على الأقل، مضيفة أنه من غير المحتمل أن تتخلص الشركة الإماراتية من هذه الأصول، باعتبارها أيضا جزءا من الشراكة مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي تديره الحكومة الروسية، ولا تريد اتخاذ أي خطوات يمكن أن تضر بالعلاقات بين الدولتين، رغم تدهور أسواق المال الروسية، على خلفية العقوبات الغربية على موسكو بسبب الحرب التي تشنها على أوكرانيا.

كانت الإمارات العربية المتحدة قد كشفت في أيلول/سبتمبر الماضي عن تغيير سياستها الخارجية حيث قالت إنها يجب أن تخدم مصالحها الاقتصادية كأولوية وتستهدف استثمار ما يصل إلى 150 مليار دولار من خلال توثيق علاقاتها مع الاقتصادات سريعة النمو.

وبعيدا عن الاستثمار، عمقت أبوظبي علاقاتها بشكل أكثر اتساعا مع موسكو خلال السنوات الأخيرة، في الوقت الذي تتحوط فيه للعلاقات بين القوى العالمية.