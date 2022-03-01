سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تحفظت الأجهزة الأمنية على سائق السيارة النقل المتسبب في الحادث المروري الذي شهده الطريق الدائري صباح اليوم الثلاثاء، وتم تسليمه إلى جهات التحقيق.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رفع آثار حادث الطريق الدائري، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها تحت إشراف قيادات الإدارة.

ووقع حادث تصادم مروري على الطريق الدائري صباح اليوم الثلاثاء، أمام القادم من الواحات في اتجاه المريوطية.

حيث اصطدمت سيارة نقل في 6 سيارات أخرى، وأسفر الحادث عن إصابة شخص واحد، كما سبب كثافات مرورية.

وانتقل عدد من قادة المرور وقوة أمنية، وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع الأمر.