قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن هذا البنك متخصص لتلبية جميع احتياجات الفلاح، والمرأة الريفية؛ لخدمة جميع ما في صالح الفلاح؛ مؤكدًا أن هذا البنك لا يهدف للربح.

وأضاف فاروق، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هذا البنك يُعتبر «بيت الفلاح»، ويعطي قرضًا للفلاح بدون فوائد لمدة 10 سنوات لتطوير الأراضي التي تروى بالغمر؛ ليتم ريها بالري الحديث لزيادة الإنتاجية.

وتابع أن محصول الفدان الذي يتم ريه بالغمر من 30 إلى 35 طن قصب، والري الحديث إجمالي محصوله من 60 إلى 65 طن؛ بالإضافة إلى أن هذا الري يوفر المياه والأسمدة، مؤكدًا أنه تم تمويل الري الحديث بـ100 مليون جنيه كبداية، وهناك طلبات وصلت إلى 300 مليون جنيه لتحويل الري بالغمر إلى ري حديث.

وأوضح أن الصعيد لديه قابلية شديدة للتحول نحو الري الحديث، واستخدام الطاقة الشمسية، مؤكدًا أن هناك مصنع كبير للبنجر في محافظة المنيا، وتم تمويل زراعات قصب السكر بحوالي مليار و600 مليون جنيه «الفراولة من أكبر الزراعات التي يتم التعاقد على تصديرها».

ولفت إلى أنه تم إسقاط المديونية التي تبلغ 25 ألف جنيه بشكل كامل، لافتًا إلى أن مديونية الشركات البالغة 10 ملايين جنيه يمكنها دفع 50% من المديونية وقت التعثر ويتم إسقاط الفوائد المهمشة؛ ويمكنه التعامل مع الجهاز المصرفي بعد دراسة الحالة، ويوجد أكثر من ألف فرع للبنك على مستوى الجمهورية.