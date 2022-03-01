رئيس بيلاروسيا: النتائج الأولى للمفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا توحي بتفاؤل حذر

صرح رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بأن النتائج الأولى للمفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا توحي بتفاؤل حذر، مشيرا إلى أن المفاوضين قاموا بعملهم ببراعة.

ونقلت وكالة أنباء «بيلتا» عن لوكاشينكو قوله خلال اجتماع لمجلس الأمن الوطني: «المفاوضون أحسنوا عملا وهم رائعون. لقد فعلوا أكثر مما كان ممكنا. لقد قاموا بعمل رائع في غضون خمس ساعات في المرحلة الأولى».

وأضاف الرئيس البيلاروسي تعليقا قال فيه أما إذا رويت كيف نظمنا هذه المفاوضات، فذلك فيلم مثير بالكامل»، وذلك حسبما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، صباح الثلاثاء.

يشار إلى أن الجولة الأولى من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا جرت، يوم الاثنين، في منطقة جوميل على حدود بيلاروس وأوكرانيا، ومن المقرر أن تستأنف قريبا.

ويتواصل لليوم السادس الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما انتهت جولة محادثات سلام بين الطرفين أمس الاثنين دون تقدم.

وقال مدعي المحكمة الجنائية الدولية، أمس الاثنين، إنه سيفتح تحقيقا حول أوكرانيا متحدثا عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.



