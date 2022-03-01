ميشيل يعد أوكرانيا بمراجعة جادة لطلب انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي

وعد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أوكرانيا بإجراء مراجعة جادة لطلب انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

وخلال الكلمة التي ألقاها أمام البرلمان الأوروبي، قال السياسي البلجيكي اليوم الثلاثاء، إن هذه قضية صعبة وإن هناك وجهات نظر مختلفة لدى الدول الأعضاء "لكن لا يمكن للمجلس أن يتنصل من مسؤوليته في هذا الشأن".

وأدان ميشيل الهجوم الروسي على أوكرانيا بشدة، قائلا:" هذا ببساطة إرهاب جيوسياسي".

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ألقى خطابا عبر الفيديو إلى أعضاء البرلمان الأوروبي حث فيه على ضم بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

وكان زيلينسكي قدم بالفعل طلبا لانضمام بلاده إلى التكتل.

يذكر أن الإجراء المعتاد هو أن يبت الاتحاد الأوروبي أولا فيما إذا كانت أوكرانيا يمكن أن تحصل على صفة دولة مرشحة للانضمام، وبعد ذلك يمكن التفاوض على اتفاق الانضمام. وتستغرق هذه المفاوضات أعواما في العادة، وفي النهاية يجب أن توافق كل الدول الأعضاء بالإجماع على ضم العضو الجديد.