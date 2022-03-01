 زيلينسكي يعفي «المرتزقة الأجانب» الراغبين في القتال ضد روسيا من تأشيرات الدخول - بوابة الشروق
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زيلينسكي يعفي «المرتزقة الأجانب» الراغبين في القتال ضد روسيا من تأشيرات الدخول

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
رويترز
نشر في: الثلاثاء 1 مارس 2022 - 2:07 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 مارس 2022 - 2:07 ص

قرر رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي إعفاء الأجانب "المرتزقة" الذين يصلون إلى البلاد للمشاركة في القتال إلى جانب كييف ضد روسيا من تأشيرات الدخول.

وجاء في المرسوم الذي أصدره زيلينسكي: "اعتبارا من 1 مارس، وطيلة فترة الحرب أو حتى يتخذ الرئيس قرارا آخر بهذا الصدد، تطبيق نظام الدخول بدون تأشيرة للأجانب الراغبين في الانضمام إلى فيلق الدفاع الإقليمي الأممي".

وقال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، إن "الأجانب الذين يرغبون في الدفاع عن أوكرانيا في إطار فيلق الدفاع الإقليمي الأممي، يمكنهم مراجعة سفارات أوكرانيا في بلدان إقامتهم".

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