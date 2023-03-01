مجلة بوليتيكو: لا تغيير فى سياسة الدفاع الألمانية رغم تعهدات شولتز بتحول جذرى

رأت مجلة «بوليتيكو» الأمريكية، أن سياسة الدفاع الألمانية لم تشهد تطورا جديدا، وذلك على الرغم من تعهد المستشار الألمانى أولاف شولتز قبل عام بإحداث «تغيير جذرى» فى قدرة جيش بلاده.

وقالت المجلة فى تقرير لها إنه بعد 3 أيام من الحرب الروسية الأوكرانية، تعهد شولتز أمام البرلمان بتخصيص 100 مليار يورو -أى نحو ضعف ميزانية الدفاع السنوية- لتطوير الجيش الألمانى، مضيفة أن الحكومة الألمانية أكدت الأسبوع الماضى التزامها بإنفاق نحو 30 مليار يورو لهذا الغرض غير أنها أوضحت أن الأموال لن يتم تحويلها إلا بمجرد أن تصبح الطائرات والزى الرسمى والمعدات الأخرى المطلوبة جاهزة».

وتشمل تلك الأموال المخصصة نحو 13 مليار يورو للطائرات المقاتلة ذات القدرات النووية ومروحيات خططت ألمانيا لشرائها حتى قبل الحرب.

وذكرت «بوليتيكو»، أنه على الرغم من أن شولتز ووزراءه يواصلون الإشارة إلى ذلك التحول الجذرى فى خطاباتهم، إلا أن كلامهم يبدو وكأنه شعارات.

من جهته، قال رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس سودر، الأسبوع الماضى: «الجميع يتحدثون عن التحول الجذرى، لكن حتى الآن لم نشاهد سوى تحرك بطىء».

وأوضحت أنه عندما حذر المحللون فى الخريف الماضى من أن التضخم المرتفع سيقضى على صندوق تحديث القوات المسلحة (قيمته 100 مليار يورو) إذا لم تنفق الحكومة الأموال بسرعة، فإن وزارة الدفاع بدلا من التعهد بسد الفجوة فى المعدات، قلصت قائمة رغباتها بما فى ذلك فرقاطتان للبحرية الألمانية.

ويرى البعض أن خطاب شولتز أمام البرلمان بعد الحرب يوضح أنه كان يخشى كغيره من قادة أوروبا فى ذلك الوقت، من انهيار أوكرانيا فى غضون ساعات وأن روسيا قد تتمركز قريبا على الحدود الأوكرانية مع بولندا، لكن صمود كييف جعله يتنفس الصعداء.

وأوضحت «بوليتيكو» أنه من المتوقع وصول الإنفاق الدفاعى الألمانى هذا العام إلى نحو 50 مليار يورو، وهو أقل بكثير من هدف الناتو البالغ 2% من الناتج المحلى الإجمالى، على الرغم من وعود شولتز وغيره من السياسيين الألمان بالوصول إلى ذلك الهدف قريبا.

فى المقابل، أضافت المجلة الأمريكية، أنه من المتوقع بلوغ الإنفاق الدفاعى لبولندا إلى 3% من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام بعد أن كان 2.2%، وهو ما يعد أحد الأسباب وراء احتضان الولايات المتحدة لبولندا، حيث زار الرئيس الأمريكى جو بايدن وارسو مرتين فى أقل من عام، بينما زار بايدن ألمانيا مرة واحدة بمناسبة استضافتها قمة مجموعة السبع الصيف الماضى.

ومن المقرر أن يلتقى شولتز بايدن فى البيت الأبيض، يوم الجمعة، فى زيارة لواشنطن وصفها مسئول أمريكى بـ«زيارة عمل».