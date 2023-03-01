أردوغان يتهم المعارضة باستغلال كارثة الزلزال: نهتم بالأرواح وأنتم تهتمون بالمال

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها يوم 14 مايو المقبل، متهما المعارضة باستغلال كارثة الزلزال.

وصرح أردوغان في كلمة له في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه الحاكم: "في 14 مايو، سيقول الشعب كلمته ويرد على المعارضة التي تستغل كارثة الزلزال".

وأضاف: "حدث بعض التأخر في التعامل مع الزلزال، لكن تم تدارك النقص، وستتم عملية إعادة الإعمار في أقصر وقت ممكن".

وشدد على أن الأجندة الوحيدة الآن في تركيا هي الزلزال ومعالجة آثاره، متابعا: "نهتم بالأرواح، والمعارضة تهتم بالمال والخسائر الاقتصادية.. هذا هو الفرق بيننا".

وبدأت لجنة موسعة من المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، بفحص مناطق الزلزال، والمناطق والأماكن والآليات التي من الممكن أن يصوت فيها المتضررون من الزلزال في الولايات المتضررة، وضمان أمن وسلامة العملية الانتخابية (داخل المخيمات وغيرها من المناطق التي يتجمع فيها المتضررون).