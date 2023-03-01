وصول أول سفينة سياحية أجنبية لليابان منذ 3 أعوام

رست سفينة سياحية أجنبية في ميناء مقاطعة شيزوكا اليوم الأربعاء، لتصبح أول سفينة تصل اليابان منذ نحو 3 أعوام، عقب تعليق الحكومة استقبال السفن السياحية بسبب جائحة كورونا.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية أن السفينة اماديا أول سفينة تصل اليابان، ضمن 212 سفينة من المقرر أن تزور اليابان خلال العام الجاري.

وقد بدأ الركاب في النزول من السفينة السياحية التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، بعد الخضوع لفحوصات طبية على متنها.

من المقرر أن تغادر السفينة، التي يبلغ وزنها 29 ألف طن، والتي بدأت رحلتها من سايبان في جزر نورثرن ماريانا في 25 فبراير الماضي، مقاطعة شيزوكا متوجهة إلى طوكيو مساء اليوم.

ويذكر أنه قبل جائحة كورونا خلال عام 2019، توقفت سفن سياحية في 1932 ميناء باليابان، حيث كانت تحمل 2.15 مليون سائح أنفقوا نحو 80.5 مليار ين "590 مليون دولار".

وقررت الحكومة في نوفمبر الماضي إعادة فتح الموانئ أمام السفن السياحية بسبب المخاوف من أن تفقد اليابان حصتها في سوق السياحة البحرية المربح، عقب أن أعادت دول في أوروبا وأمريكا الشمالية فتح أبوابها أمام السفن منذ يونيو 2021.