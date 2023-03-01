ألمانيا تلغي المزيد من إجراءات مكافحة فيروس كورونا

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تعتزم السلطات الألمانية التخلي عن طلب إجراء اختبار فيروس كورونا كشرط لدخول منشآت الرعاية الصحية في ألمانيا بدء ا من اليوم الأربعاء.

كما تم رفع إلزامية ارتداء الكمامات للموظفين في العمليات الجراحية والعيادات ودور رعاية المسنين.

وجاء النص على تخفيف الإجراءات في مرسوم صادر عن وزارة الصحة الاتحادية، والذي يدخل حيز التنفيذ اليوم. ولن يلزم المقيمون في دور رعاية المسنين أيضا بارتداء الكمامات.

وقالت الوزارة إن السبب في تخفيف الأحكام الواردة في قانون الحماية من العدوى هو الوضع المستقر لفيروس كورونا.

ومع ذلك، لا يزال يتعين على زوار مواقع العمليات الجراحية ودور رعاية المسنين والعيادات ارتداء الكمامات في جميع أنحاء البلاد حتى 7 نيسان/أبريل لحماية الفئات المعرضة للخطر.