 ألمانيا تلغي المزيد من إجراءات مكافحة فيروس كورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 1 مارس 2023 5:36 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
النتـائـج تصويت

ألمانيا تلغي المزيد من إجراءات مكافحة فيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 1 مارس 2023 - 5:20 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 مارس 2023 - 5:20 ص

تعتزم السلطات الألمانية التخلي عن طلب إجراء اختبار فيروس كورونا كشرط لدخول منشآت الرعاية الصحية في ألمانيا بدء ا من اليوم الأربعاء.

كما تم رفع إلزامية ارتداء الكمامات للموظفين في العمليات الجراحية والعيادات ودور رعاية المسنين.

وجاء النص على تخفيف الإجراءات في مرسوم صادر عن وزارة الصحة الاتحادية، والذي يدخل حيز التنفيذ اليوم. ولن يلزم المقيمون في دور رعاية المسنين أيضا بارتداء الكمامات.

وقالت الوزارة إن السبب في تخفيف الأحكام الواردة في قانون الحماية من العدوى هو الوضع المستقر لفيروس كورونا.

ومع ذلك، لا يزال يتعين على زوار مواقع العمليات الجراحية ودور رعاية المسنين والعيادات ارتداء الكمامات في جميع أنحاء البلاد حتى 7 نيسان/أبريل لحماية الفئات المعرضة للخطر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك