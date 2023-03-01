تعرض الرئيس السوداني السابق عمر البشير، أمس الثلاثاء، لأزمة صحية بالغة، تطلبت نقله للعناية المركزة.

وولد عمر حسن البشير في 1944 بقرية حوش بنقاء، وكان تواقا منذ شبابه للانتساب إلى الجيش، وهو ما تحقق له، ووصفت الصحافة المحلية بالسودان حالة البشير بـ"الخطيرة".

ويحاكم البشير حاليا بتهمة تقويض النظام الدستوري التي تصل عقوبتها حد الإعدام، ويظل رهن الاحتجاز منذ أبريل 2019 بعد الإطاحة به، على إثر احتياجات شعبية واسعة مناهضة له.

ويعد البشير من أبرز الوجوه السياسية بالتاريخ السوداني بفترة ما بعد الاستقلال، وشهد حكمه ومراحل من حياته منعطفات نتعرض لأبرزها بالتقرير التالي:

• السنوات المبكرة

ولد عمر حسن البشير عام 1944 في قرية صغيرة تسمى "حوش بانقا" التي تنتمي إلى قبيلة البديرية الدهمشية الموجودة في شمال السودان وغربه، ورغب منذ شبابه في الالتحاق بالجيش، وهو ما تم، ليخرج في الكلية الحربية في1967.

وبعد سنوات قليلة من تخرجه، شارك البشير في أكتوبر 1937 بين صفوف القوات العربية الداعمة للجيشين للمصري والسوري ضد للعدوان الإسرائيلي.

• الانقلاب

تولد الطموح لدى العميد بالجيش السوداني عمر البشير -آنذاك- ليقود انقلابا عسكريا على الحكومة التي كان يتزعمها رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى مناصب رئيس مجلس قيادة "ثورة الإنقاذ الوطني"، ورئاسة الوزراء، ورئاسة الجمهورية في آن واحد.

وظل البشير ممثلا لسلطة شمولية وديكاتورية في نظر البعض، حيث لم يقم بإجراء أي انتخابات رئاسية بفترة توليه وحتى عام 2010.

وذكرت سكاي نيوز، أن الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2010، والتي فاز فيها البشير، بعد انسحاب المعارضة وصفت بأنها "غير نزيهة".

• ملاحقات دولية

ولاحقت المحكمة الجنائية الدولية البشير بتهم تتعلق بجرائم حرب ضد الإنسانية في دارفور منذ عام 2009، وطالبت الدول بتوقيفه ومنعه من الدخول، إلا أنه تحدى قرار المحكمة بزياراته الرسمية لبلدان عربية وإفريقية، غير أن الولايات المتحدة الأمريكية قد رفضت منحه تأشيرة الدخول إليها لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم.

وقد استهجنت الخارجية السودانية على قرار الولايات المتحدة بعدم سماحها للبشير بحضور الاجتماعات، وأيضا الوفد السوداني المشارك في الاجتماعات أعلن عن قلقه واحتجاجه أمام الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، عن خرق قانون المنظمة من بواسطة الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرت "أسوشيتدبرس".

• ثورة شعبية وعزل من السلطة

مع نهايات عام 2018، شهد السودان على موجة من الاحتجاجات الشعبية ضد حكم البشير، مع دعوات لإسقاط نظامه.

وأكدت منظمة العفو الدولية أنّ 37 متظاهرا "قتلوا بالرصاص" منذ بدء الحراك، ودعت كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والنرويج وكندا، الخرطوم إلى "تجنّب إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، والاعتقال التعسفي والقمع".

وكان فعل البشير، بأن تحدث عن "خونة وعملاء ومرتزقة" يقومون بـ"تخريب" مؤسسات الدولة.

وكانت الإطاحة بالبشير في 11 أبريل 2019، حينما أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف في كلمة بثها التلفزيون الرسمي تنحية الرئيس عمر البشير والتحفظ عليه "في مكان آمن"، و"تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة حكم البلاد لفترة انتقالية مدتها عامين.