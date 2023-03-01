تسليم 187 حقيبة إسعافات أولية لسكان 7 تجمعات في نخل بشمال سيناء

نفذ فريق عمل مجتمعي، عددا من الزيارات المنزلية في قرى مركز ومدينة نخل، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء.

وأكد الدكتور خالد زايد مدير مشروعات جمعية الجورة، أنه تم الوصول لقرى وتجمعات (الشياحة- بئر 7- وبئر8- ومنطقة المطيلع ومنطقة أبو روث- وتجمع البيضاء التابع لقرية الكونتلة)، مشيرًا إلى تنفيذ 187 زيارة منزلية لتثقيف المواطنين في هذه القرى صحيا، وتزويدهم بـ 187 شنطة إسعافات أولية بمشتملاتها لتعزيز الخدمات الطبية بها.

وشدد على أن ذلك تم خلال يومين متواصلين، وبالتعاون مع مجلس مدينة نخل والإدارة الصحية، بالوصول لهذه الأسر في منازلهم.

وأضاف أن العمل مستمر للوصول للفئات المستهدفة أينما كانت، وتسعى من خلال أنشطة مختلفة داخل وسط سيناء على توفير تدريبات التمكين الاقتصادي لسكان وسط سيناء من خلال تعزيز الصناعات المحلية، وكذا إشهار جمعية نخل وهي أولي منظمات المجتمع المدني بوسط سيناء، وتوفير تدريبات لبناء القدرات المؤسسية والفنية لمجلس إدارتها.