وزير الخارجية التونسي ومديرعام المنظمة الدولية للهجرة يبحثان تعزيز التعاون

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، خلال اجتماع مع المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنتونيو فيتورينو التعاون القائم بين تونس والمنظمة وسُبُل تطويره وتعزيزه في المجالات ذات الأولوية على المستوى الوطني.

جاء ذلك - وفقا لبيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية مساء اليوم /الثلاثاء/ - خلال الاجتماع الذي عقده نبيل عمار ضمن زيارة العمل التي يقوم بها إلى جنيف.

وجدّد نبيل عمّار دعوة تونس إلى مزيد من التضامن في مكافحة الهجرة غير النظامية، مشددا على ضرورة تكثيف العمل الدولي لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، فضلا عن التصدّي لشبكات الاتجار بالبشر وتهريبهم.

كما أشار إلى أن تونس تدعو إلى اتباع نهج شامل وداعم للهجرة، قائم على احترام حقوق الإنسان، ويجمع بين اعتبارات التنمية والأمن والعدالة الاجتماعية.