عامل توصيل طعام يحمل في حقيبته مومياء عمرها أكثر من 600 عام

وقال إنه وضع الرفات في الحقيبة ليتباهى بها أمام أصدقائه.

وأوضح أنه احتفظ بـ "خوانيتا"، وهو اللقب الذي اختاره للمومياء، في صندوق بغرفته بجوار التلفزيون. وأضاف أنها مملوكة لوالده، دون أن يوضح كيف وصلت إلى أبيه.

وقال الخبراء إن الجثة يرجع تاريخها لنحو ما بين 600 و 800 عام مضت، وإنها لرجل بالغ وليس امرأة، كما افترض الرجل الذي كان يحوزها.

وتشير التقديرات إلى أن عمر الذكر المحنط يزيد على 45 عامًا، وطوله 1.51 مترًا.

كانت المومياء ملفوفة بضمادات في وضع الجنين، وهو ما يعتبر أمرا معتادا في العديد من المدافن التي تعود إلى عصر ما قبل الإسبان في المنطقة.

تم ممارسة التحنيط من قبل مجموعة متنوعة من الثقافات في بيرو قبل وصول الفاتحين الإسبان. وتم دفن بعض المومياوات بينما تم إخراج البعض الآخر وعرضه خلال المهرجانات الرئيسية.

وصادرت الشرطة المومياء التي تم حملها في حقيبة التبريد وسلمتها إلى وزارة الثقافة في بيرو، التي تعتني بتراث البلاد.