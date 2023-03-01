برشلونة يتمسك بضم نجم الدوري الإنجليزي بالموسم المقبل

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تمسك مسؤولو نادي برشلونة بالتعاقد مع برناردو سيلفا لاعب الوسط المهاجم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية في الموسم المقبل أملا في زيادة الفاعلية الهجومية للفريق الكتالوني.

كان برشلونة قد دخل في مفاوضات مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية في مطلع الموسم الجاري، لكن مان سيتي رفض التفريط في اللاعب الذي يرتبط بعقد مع النادي الإنجليزي.

ويخشى برشلونة الحصول على توقيع اللاعب خوفا من التعرض لعقوبات من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بسبب قواعد اللعب النظيف.

ويرغب البارسا في ضم لاعب يتميز بإمكانيات فنية هجومية يستطيع زيادة الفاعلية الجومية للفريق الكتالوني بجوار ليفاندوفيسكي نجم الفريق الحالي في ظل تراجع أداء البارسا خلال الموسم الجاري.