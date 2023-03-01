الكويتي جمال اللوغاني يتسلم مهام عمله أمينا عاما جديدا لمنظمة أوابك

تسلم الكويتي جمال اللوغاني، مهام عمله أمينا عاما جديدا لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وأعرب اللوغاني في تصريح له اليوم عن بالغ شكره لمجلس وزراء المنظمة على الثقة الكبيرة التي منحت له لتولي مهام الأمانة العامة للمنظمة آملا أن يكون عند حسن ظن الجميع.

وأكد أنه لن يدخر جهدا في سبيل تطوير عمل ونشاط المنظمة بهدف مواكبة التحديات والتطورات المستجدة في مجال الطاقة، ومنها أمن الطاقة وقضايا تغير المناخ فضلا عن التحديات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.

ولفت إلى أن ما تواجهه الصناعة البترولية من تحديات في الوقت الحاضر يتطلب من الأمانة العامة والدول الأعضاء في المنظمة بذل المزيد من الجهود لتعزيز التعاون بينها، مؤكدا حرصه الشديد على بذل كل ما بوسعه للعمل في هذا المجال لتحقيق ما فيه خير ومصلحة جميع الدول الأعضاء.