واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حصارها المشدد لمدينة أريحا بشرق الضفة الغربية، لليوم الثالث على التوالي، وذلك منذ الهجوم الذي أسفر الاثنين الماضي عن مقتل مستوطن.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال تعيق وصول الفلسطينيين إلى المدينة أو الخروج منها، وتجبرهم على الوقوف والانتظار لساعات طويلة، على الحواجز العسكرية، التي تقيمها على مداخل المدينة الرئيسة، إضافة إلى إغلاق الطرق الفرعية، المؤدية إليها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال تنصب حواجزها العسكرية في عدة مناطق، منها: شرق المدينة قرب معبر الكرامة، والمدخل الجنوبي قرب مخيم عقبة جبر، إضافة إلى حاجزين آخرين شمالي المدينة قرب هيئة التدريب العسكري، وطريق المعرجات، وحواجز أخرى فرعية بمحيط المدينة وقراها.

وفي السياق، تواصل قوات الاحتلال، إعاقة مغادرة المواطنين المسافرين القادمين عبر معبر الكرامة، وتحتجز المركبات التي تقلهم لساعات طويلة.