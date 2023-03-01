مباحثات عسكرية جزائرية-سعودية حول التعاون العسكري بين البلدين

بحث رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، مع مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الدفاع السعودية، العميد الركن يوسف بن عبد الرحمن الطاسان، التعاون العسكري بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الفريق أول شنقريحة، اليوم، بمقر قيادة أركان الجيش الجزائري، بالعاصمة، للمسؤول العسكري السعودي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر لترأس أعمال اللجنة المشتركة الجزائرية-السعودية المكلفة بالتعاون العسكري.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، أن الطرفين تبادلا التحليلات ووجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.