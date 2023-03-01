وزارة الرياضة: سنتدخل حال عدم تعيين رئيس للزمالك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أنه منصب رئيس الزمالك لا يمكن أن يكون شاغر لمدة طويلة بسبب تسير الأعمال.

وتابع الشاذلي خلال مداخلة على قناة النهار: "أرسلنا جواب إلى الزمالك بسرعة الانتهاء من تعيين رئيس النادي، وتم التواصل اليوم أيضًا، وسيكون هناك رد الأربعاء بإبلاغنا برئيس النادي لحين انعقاد الجمعية العمومية".

وأضاف: "حال تأخر النادي في تعيين رئيس النادي، سوف تتدخل الوزارة من أجل تعيين رئيس حسب اللوائح، وسوف يتم عقد جلسة للشؤون القانونية في الوزارة لتحديد الموقف بشكل نهائي".

واستطرد: "مجلس الزمالك لن يخالف اللوائح، والأمر ليس لديه مجال للتفسير أو الجدال، خاصةً أن لائحة النادي واضحة ونص صريح وسوف يتم إعلان رئيسه خلال الأيام القليلة المقبلة".

واختتم: "وزارة الشباب والرياضة مساندة للزمالك وكل الأندية، ولكن نحن نلتزم باللوائح والقوانين، وطبقًا للائحة تزول عضوية رئيس النادي السابق".